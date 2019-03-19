Rusya merkezli güzellik salonu Nail Sunny yine alışılmışın dışına çıktı

İki milyondan fazla takipçisi olan güzellik merkezi Nail Sunny, yine alışılmışın dışına çıkarak ses getirmeyi başardı.

Tırnak üzerine mum benzeri malzemeden yapılmış ve boru şeklinde oyulmuş minyatür bir pipo yapan tırnak sanatçıları, yaptıkları tasarımı tırnak üzerine yapıştırıyor.

Kullanıma hazır hale gelen pipoyu Istagram hesabında paylaşan güzellik salonu kullanıcıların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Son zamanlarda Los Angeles'ta yeni bir salon açarak genişleyen merkez, fikrin potansiyel olarak tehlikeli olduğunu söyleyen ve kötü alışkanlıkları teşvik eden insanlardan kısa sürede tepki aldı.

Kullacılardan biri tepkisini 'kansere davetiye çıkarıyor, insanları kötü alışkanlığa teşvik ediyorsunuz' şeklinde gösterirken bir diğeri, 'evet çok yeteneklisin bunu biliyoruz ama bu kadarı fazla' diyerek tepki gösterdi.

Nail Sunny tırnak tasarım salonu böylelikle ilginç tasarımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



