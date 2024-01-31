HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Karım beni 40 gün rehin aldı' iddiası olay yarattı! Boşanamayan adamın yaşadıkları şoke etti...

'Karım beni 40 gün rehin aldı' iddiası olay yarattı! Boşanamayan adamın yaşadıkları şoke etti...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2024 19:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten tanışıp evlendiği kadın dehşeti yaşattı. 40 gün karısının kendisini rehin aldığını söyleyen adam üst üste 6 tane boşanma davası açtı ama hiçbirinde başarılı olamadı. Tehditlerin ardı arkası kesilmediği evlilikte şoke eden detaylar ortaya çıktı.

'Karım beni 40 gün rehin aldı' iddiası olay yarattı! Boşanamayan adamın yaşadıkları şoke etti...

İnternetten tanışıp evlendiği kadından ayrılmak isteyen adam, iddiasına göre 40 gün boyunca rehin tutuldu. Senet imzalanmaya zorlandı. Üst üste 6 dava açtı ama boşanamadı.

"40 GÜN BOYUNCA PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM"

Show TV'de yer alan habere göre boşanmaya çalışan Cenk Türk şu ifadeleri kullandı;

"Cinnet getirdi, camı çerçeveyi kırdı,üzerime yürüdü. Beni rehin tuttu 40 gün boyunca psikoloji işkence gördüm burada. 44 yaşına kadar evlenmedim,keşke hiç evlenmeseydim. Evlilikten uzak durun."

Bir türlü eşinden boşanamayan adam 40 gün evde tutulduğunu,senet imzalamaya zorlandığını ve yaşadığı dehşeti anlattı.

sdffddfd

ÜVEY OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTULDU!

Cenk Türk, 10 yıl önce internetten tanışıp evlendi. 5-6 ayda evliliğinde tatsızlıklar olmaya başladı. Bu tatsızlıkların başlangıcı da Cenk Türk'ün üvey oğlunun canına kıyması oldu. Eşi ölümünden onu sorumlu tuttu. "Oğlumun ölümünden sorumlusun" dedi. İlk boşanma davasını Cenk Türk o zaman açtı.

"CENK BEY BANA NAKİT VER YA DA 96 SENET İMZALA"

"Psikolojik olarak beni rahatsız etti" diyen Türk, önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşini rahatsız eden kadın, eşinin evine gelip oturma odasına geçip 96 senet koydu masaya. Masanın sağ tarafına bıçak sol tarafına makası koydu. "Cenk Bey bana nakit ver ya da 96 adet seneti imzala. Her ay 7.500 TL verecek şekilde bana para ver, Her ay 7.500 TL sana koymaz" dedi.

"Banyoya sığındım. İçerden ittirdim ama. Eşim benim üstüme yürüdü dedim ve o saldırıdan polis müdahalesiyle kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Aradan 2 yıl geçti, Cenk Bey'in çilesi bitmedi. Hala boşanamadı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdiDSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi
Polis arabasından atlayan kadına başka bir araç çarptıPolis arabasından atlayan kadına başka bir araç çarptı
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
boşanma
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.