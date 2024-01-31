'Karım beni 40 gün rehin aldı' iddiası olay yarattı! Boşanamayan adamın yaşadıkları şoke etti...

İnternetten tanışıp evlendiği kadından ayrılmak isteyen adam, iddiasına göre 40 gün boyunca rehin tutuldu. Senet imzalanmaya zorlandı. Üst üste 6 dava açtı ama boşanamadı.

"40 GÜN BOYUNCA PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM"

Show TV'de yer alan habere göre boşanmaya çalışan Cenk Türk şu ifadeleri kullandı;

"Cinnet getirdi, camı çerçeveyi kırdı,üzerime yürüdü. Beni rehin tuttu 40 gün boyunca psikoloji işkence gördüm burada. 44 yaşına kadar evlenmedim,keşke hiç evlenmeseydim. Evlilikten uzak durun."

Bir türlü eşinden boşanamayan adam 40 gün evde tutulduğunu,senet imzalamaya zorlandığını ve yaşadığı dehşeti anlattı.

ÜVEY OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTULDU!

Cenk Türk, 10 yıl önce internetten tanışıp evlendi. 5-6 ayda evliliğinde tatsızlıklar olmaya başladı. Bu tatsızlıkların başlangıcı da Cenk Türk'ün üvey oğlunun canına kıyması oldu. Eşi ölümünden onu sorumlu tuttu. "Oğlumun ölümünden sorumlusun" dedi. İlk boşanma davasını Cenk Türk o zaman açtı.

"CENK BEY BANA NAKİT VER YA DA 96 SENET İMZALA"

"Psikolojik olarak beni rahatsız etti" diyen Türk, önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşini rahatsız eden kadın, eşinin evine gelip oturma odasına geçip 96 senet koydu masaya. Masanın sağ tarafına bıçak sol tarafına makası koydu. "Cenk Bey bana nakit ver ya da 96 adet seneti imzala. Her ay 7.500 TL verecek şekilde bana para ver, Her ay 7.500 TL sana koymaz" dedi.

"Banyoya sığındım. İçerden ittirdim ama. Eşim benim üstüme yürüdü dedim ve o saldırıdan polis müdahalesiyle kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Aradan 2 yıl geçti, Cenk Bey'in çilesi bitmedi. Hala boşanamadı.







