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Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı

13.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden 24 yaşındaki kişi, kısa süre içinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yakınları yaşanan duruma inanamadıklarını söyledi. Müşahede odasında serum takıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden Ahmet Gürel, gözyaşları içinde defnedildi.

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı

Batman’da tekstil işinde çalışan 24 yaşındaki Ahmet Gürel, önceki gün öğle saatlerinde rahatsızlanınca iş yerinden izin alarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Karın ağrısı çektiğini belirten talihsiz gence serum yapması istendi. Müşahede odasında serumu takan ve bir sedyeye uzanan Ahmet Gürel’in uzun süre hareketsiz yattığını ve vücudunun morardığını fark eden temizlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen doktorlar gence ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan talihsiz genç, kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Asri mezarlıkta gözyaşları arasında defnedilen Ahmet Gürel’in babası Sadık Günel, olaya hala inanamadıklarını belirterek, ''Çocuğum bu güne kadar bir ağrı kesici bile almış değil. İş yerinde rahatsızlanarak tek başına hastaneye gidiyor. Doktora muayene oluyor ve serum veriyorlar. Üç saat sonra beni aradılar ve kalp masajı yapıldığını belirttiler. 15 dakika sonra ise yeniden arayarak ‘Başınız sağ olsun’ dediler. Savcı otopsi yaptı ve oğlumun iç kanama sonucu öldüğünü belirttiler. Bunun nasıl olduğunu anlamış değiliz'' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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