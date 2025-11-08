KADIN

Karın ağrısıyla gitti: Safra kesesinden 213 tane taş çıktı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Zülfinaz Korkmaz, yaklaşık 5 aydır süren karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle gittiği hastanede safra kesesinde tam 213 taş bulunduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyatı riskli bulunan Korkmaz, İnegöl’deki özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde safra kesesinde 213 taş bulunduğu tespit edilen Zülfinaz Korkmaz (77), başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşarak ağrılarından kurtuldu.

SAFRA KESESİNDE 213 ADET TAŞ BULUNDU

Kentte yaşayan Zülfinaz Korkmaz, yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişliği şikayetleriyle gittiği hastanede safra kesesinde 213 adet taşın olduğu tespit edildi. Doktorların, yaşının ilerlemesi ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyatını riskli bulduğu Korkmaz, İnegöl ilçesinde geldiği özel bir hastanede ameliyat edilerek safra kesinde bulunan 50 gram ağırlığındaki taşlar alınarak sağlığına kavuştu.

"TAŞLARI TEKER TEKER ÇIKARDIK"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak, "Hastamız yaşlı ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde 'ameliyat riskli' denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200'ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz" dedi.

"NİHAYET ANNEM SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Annesinin uzun süredir ağrı ve sancı çektiğini söyleyen Engin Korkmaz (45) ise "Nihayet başarılı bir operasyon sonrası annem sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren doktor ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karın ağrısıyla gitti: Safra kesesinden 213 tane taş çıktı!

