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Karın yağlarından yediklerimizle kurtulabilir miyiz?

10.12.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karın bölgesi yağlanması herkesin baş belası bir problem. İki türlü yağlanma bulunmaktadır. Birincisi kalça bölgesi, ikincisi de göbek bölgesi. Genelde kollar ve bacaklar hareketli olduğu için yağlanma daha az oluyor. Bu çoğunlukla zaten ileri yaşlarda daha fazla görülüyor. Yani kollajen eksikliğine bağlı. Ancak kalça ve göbek bölgesi bizim için gerçekten çok dirençli kilolar.

Karın bölgesi daha kolay gidiyor ama kalça bölgesi giderken daha zor gidiyor ancak bizim için sağlık açısından çok da risk oluşturmuyor. Karın bölgesi yağlanması, içerisinde organlar bulunduğu için karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği, diyabet gibi hastalıkların tetiklenmesine sebebiyet veriyor. Beslenmeyle karın bölgesinden nasıl kurtulmak için yaptığınız hataların farkına varmanız gerekiyor. İlk olarak basit karbonhidratı azaltmanız gerekiyor.

KİLO VERMENİN ÜÇ ÖNEMLİ KURALI

Genelde çok fazla ekmek tüketen, çok fazla pilav yiyen kişilerde karın bölgesi yağlanması çok oluyor. O yüzden bunu basit karbonhidrattan kompleks karbonhidrata çevirmemiz gerekiyor. İkinci olarak basit şekerden uzaklaşmamız gerekiyor. Üçüncü olarak ana yemeklerde tavuk, balık, sebze ve baklagil tüketmenizi öneriyoruz. Bu aslında ilk maddeyi destekliyor çünkü genelde karın bölgesi yağlanması fazla olan kişiler ana yemeklerini pilav veya makarna üzerine nohut veya işte tavuk tüketebiliyor. Diyetisyen Gülçin Işık, karın yağlarının sebeplerini ve karın yağlarından kurtulma yollarını sizler için anlattı.


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