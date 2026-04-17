Karınca istilasına 1 günde çözüm! Bu kokudan kaçıyorlar

Havaların ısınmasıyla evlerde ortaya çıkan karıncalar için uzmanlar bu soruna karşı doğal ve düşük maliyetli yöntemlere dikkat çekiyor. Özellikle bahsedeceğimiz bu doğal yağ, karıncaları uzak tutmada etkili olduğu belirtiliyor.

Gökçen Kökden

Nisan ayıyla birlikte kış uykusundan çıkan karıncalar, özellikle yiyecek arayışıyla evlere girerken birçok kişi için can sıkıcı bir soruna dönüşüyor. Uzmanlara göre karıncalar Nisan ile Ekim ayları arasında daha aktif hale gelirken, özellikle akşam saatlerinde dış ortam sıcaklığının düşmesiyle birlikte kapalı alanlara yöneliyor.

Bu soruna karşı kimyasal içerikli ürünler yerine doğal çözümler de öne çıkıyor. Uzmanların önerdiği yöntemler arasında yer alan uçucu yağlar, karıncaları uzak tutmada etkili alternatifler sunuyor. Özellikle paçuli yağı, güçlü ve keskin kokusu sayesinde karıncaların bulunduğu alanlardan uzaklaşmasına yardımcı oluyor.

BİLİMSEL OLARAK DA KANITLANDI

2013 yılında yayımlanan bilimsel bir araştırmaya göre paçuli yağı yalnızca karıncalara karşı değil; sinek, termit ve kene gibi diğer zararlılar üzerinde de caydırıcı etki gösteriyor. Araştırmada, düşük oranlarda dahi karıncalar üzerinde etkili olduğu ortaya konuldu.

Kimyasal içermemesi nedeniyle evinde doğal çözümler arayanlar için güvenli bir seçenek olarak öne çıkan bu yöntemle ilgili uzmanlar, özellikle evcil hayvan sahiplerini uyarıyor. Paçuli yağının, özellikle kedilerde olumsuz reaksiyonlara yol açabileceği belirtiliyor.

EN ETKİLİ DOĞAL YÖNTEM

Karıncaları uzak tutmak için paçuli yağı pamuk üzerine damlatılarak pencere kenarlarına, çekmecelere ve karıncaların yoğun görüldüğü alanlara uygulanabiliyor. Ayrıca nane, narenciye ve çay ağacı yağı gibi diğer uçucu yağlarla birlikte kullanıldığında etkinliğinin artırılabileceği ifade ediliyor.

Sprey formunda kullanmak isteyenler için ise su ve alkolün eşit oranlarda karıştırılması ve içerisine yaklaşık 30 damla uçucu yağ eklenmesi öneriliyor. Düzenli kullanımda karınca hareketliliğinin azaldığı gözlemleniyor.

Uzmanlara göre bu yöntem hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunarken, düzenli uygulandığında evleri karıncalardan korumada etkili olabiliyor.

