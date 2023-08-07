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    4. Karıncalardan kurtulmanın 6 kesin çözümü! Bu yöntemler evinizdeki karıncaları anında yok edecek

    Karıncalardan kurtulmanın 6 kesin çözümü! Bu yöntemler evinizdeki karıncaları anında yok edecek

    07.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Karıncalardan kurtulma yöntemleri sıcaklıkların giderek artmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Karıncalar zararsız canlılar olsa da evin farklı yerlerinde görmek can sıkıcı olabiliyor. Özellikle mutfakta ve salonlarda görülen karıncalardan bir an önce kurtulmak isteyenler için en etkili yöntemleri araştırdık. İşte karıncalardan kurtulmanın 6 kesin çözümü...

    Karıncalardan nasıl kurtulunur sorusu sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Evinizdeki karıncalardan kurtulmak için birçok etkili yöntem var.

    Kimsayal maddelerin yanı sıra evdeki malzemelerle de evdeki karıncalardan kurtulmanız mümkün. Karıncalardan kurtulmanın 6 kesin çözümü olan bu yöntemleri sizler için derledik. Bu yöntemler sayesinde evinideki karıncaları anında yok edebilirsiniz...

    karıncalar 1

    Evi istila eden karıncalardan kurtulma yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz;

    tuz

    1-) Tuz
    Karıncaların çıktığı yere tuz koymak karıncaları uzaklaştırmaya yarayacaktır. Bu nedenle karıncaların çıktığı bölgeleri öğrendikten sonra bir miktar o bölgelere tuz koymanız etkili olacaktır.

    Nane yağı

    2-) Nane
    Karıncalar naneden çok hoşnut olmazlar. Bu sebeple karıncaların olduğu bölgeye nane koyabiliriz. Ya da nane yağını karıncaların çıktığı bölgeye bir miktar dökebilirsiniz. Kokusu duyan karıncalar bu bölgeden anından uzaklaşacaklardır.

    Yumurta kabuğu

    3-) Yumurta kabuğu
    Karıncalar yumurta kabuğunun bulunduğu bölgeden hemen uzaklaşırlar. Bu sebeple karınca çıkan bölgeye yumurta kabuğu koyduğunuzda karıncalar bir daha görünmeyecektir.

    sirke

    4-) Sirke
    Karıncalar sirke kokusunu da pek sevmezler. Gün içerisinde 3-4 defa karıncaların çıktığı bölgeye sirke dökebilirsiniz. Ya da bir sprey şişesine koyun ve bu bölgelere püskürtebilirsiniz. Kısa süre içerisinde karıncalar yok olacaktır.

    tarçııın

    5-) Tarçın
    Tarçın kokusu insanlar tarafından çok beğeniliyor ancak karıncalar tarçın kokusunu da sevmezler. Bu sebeple karıncaların çıktığı bölgelere tarçın dökmek çok etkili bir yöntemdir.

    Bebek pudrası

    6-) Bebek pudrası
    Karıncalar bebek pudrası bulunan yere gelmezler. Yine karıncaların çıktığı yerlere bebek pudrası dökebilirsiniz. Karıncalar pudra dökülen yerden uzaklaşır ve bir daha gelmez.

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    karıncalar neye gelmez karıncalar neyi sevmez karincalardan nasil kurtulunur

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