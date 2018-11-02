Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Olay, 4 Ekim 2016 tarihinde, Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Sedat Dedeler, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Elvan Dedeler'i 49 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Elvan Dedeler, komşuları tarafından kaldırıldığı yakındaki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Sedat Dedeler, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'KENDİMİ KAYBETTİM'
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Sedat Dedeler'in yargılanmasına bugün devam edildi. Dedeler, savunmasında, eşiyle sık sık tartışlarını anlatarak, "Olay günü kendisine 'Çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek, bana hakaret etti ve tartışma sırasında 'Seni aldattım' dedi. Bağırıp, çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim" diye konuştu. DHA
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