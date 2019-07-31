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Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde evli kadın kocası ile birlikte, kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı kaçırıp darp etti.

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Olay Çine Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç isimli evli kadın kocası K.Ç ile birlikte kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği B.K’yla Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önünde karşılaştı.

Tacize uğradığı iddia edilen kadının kocası K.Ç, B.K’yı bıçakladıktan sonra, arkadaşları H.G.’nin aracına zorla bindirerek kaçırdı.

KIRMIZI IŞIKTA ARABADAN ATLADI

Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan B.K., Yeni Mahalle Kır Kahvesi mevkiinde aracın kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.

B.K’nın şikayetçi olmasının ardından S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan üç şahıstan, S.Ç ve H.G serbest bırakılırken, K.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçla kaçırılan ve bıçak darbeleri ile yaralanan B.K.’nın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
evli kadın taciz Aydın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan adeletsizliğe bak namusunu korumak için mücadele veren adam cezaevine giriyor namussuz olan tedavi ediliyor ne ala memleket
Herkes bu şekilde hakkını aramaya devam etsin aferin size...
Eğer adamın karısını taciz ettiyse ki etmiş belliki haketmiş pislik herif ama anlamadığım 1 yıldır madem böyle birşey yapıyo akılları yenimi başlarına gelmiş en azından polise sağcılığa şikayette bulunsalarmış
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