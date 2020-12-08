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Karısını ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

08.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Karısını ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gaziantep’te eşini ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle nitelikli kasten öldürme suçundan yargılanan yabancı uyruklu Abdulhannan Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Gaziantep’te 25 Ocak 2019 tarihinde karısını ve 3 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla nitelikli kasten öldürme suçundan yargılanan yabancı uyruklu Abdulhannan Elalevi’nin yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep’te eşini ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle nitelikli kasten öldürme suçundan yargılanan yabancı uyruklu Abdulhannan Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep’te 25 Ocak 2019 tarihinde karısını ve 3 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla nitelikli kasten öldürme suçundan yargılanan yabancı uyruklu Abdulhannan Elalevi’nin yargılanmasına devam edildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Abdulhannan Elalevi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Sanık Elalevi savunmasında, çocuklarını ve eşini kendisinin öldürmediğini ileri sürerek, “Ben böyle bir eylemi yapacak kadar deli değilim. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.
İddia makamı mütalaasında, dosyadaki mevcut deliller nedeniyle sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Kısa bir ara sonrasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa eşini ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle “nitelikli kasten öldürme” suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Olayın geçmişi
Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi’nde 25 Ocak 2019’da Suriyeli Ayşe Fartavi ile kız çocukları Hanen (16), Nur El Hude (12) ve Ravan (9), kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş, gözaltına alınan Abdulhannan Elalevi tutuklanmıştı.

Karısını ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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