Karısının emekli maaşını alabilmek için cesedini dondurucuda sakladı! Savunması herkesi şaşırtmaya yetti

İsveç'te yaşayan Norveçli bir adam ölen eşinin cansız bedenini evinde saklama suçundan tutuklandı. 57 yaşındaki adam, arkadaşlarına ve ailesine, 60 yaşındaki partnerinin 2018'de kanserden öldükten sonra bile hayatta ve iyi durumda olduğunu söyledi. Eşinin ailesinin kendisiyle iletişim kurmaya çalışması üzerine adam karısının kendisini terk ettiğini söyledi. Polis ihbar üzerine adamın evine baskın düzenlediğinde kadının cesedini buldu ve adam karısının cansız bedenini sakladığını itiraf etti.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Norveç'te yayın yapan yerel bir gazete Nya Wermlands-Tidningen'in haberine göre, ismi açıklanmayan adamın avukatı yaptığı basın açıklamasında müvekkilinin vefat eden eşinin halka açık bir mezarlıkta değil çiftlikte gömülmek istediği için cesedini sakladığını söyledi. İsmi açıklanmayan 57 yaşındaki adam mahkemede kendisini cansız bedenini çiftliğe gömmek için bahar aylarını beklediğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞINI ALMAYA DEVAM ETTİ

Polis yaptığı araştırmada adamın vefat eden eşinin emekli maaşını almaya devam ederek 117 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 152 bin TL) kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda adamın merhum eşinin adını taşıyan mülkiyetlerin kayıtlarını değiştirdiği de ifade edildi. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan adamın aynı zamanda aldığı parayı geri ödemesine karar verildi.