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  4. Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Meksika'da cani koca alkol aldıktan sonra genç eşini önce boğazını keserek öldürdü. Sonra derisini yüzen cani koca, genç kadının tüm iç organlarını evlerinin banyosunda parçaladı.

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Meksika 25 yaşındaki kadının eşi tarafından vahşice katledilmesini konuşuyor. Ülkenin başkenti Mexico City'de, Ingrid Escamilla Vargas isimli genç kadın, eşi tarafından önce boğazı kesilerek öldürüldü.

Cani koca daha sonra genç kadının yüzünden başlayıp ayaklarına kadar derisini yüzdü ve iç organlarını çıkardı. Bununla da bitmeyen vahşet, genç kadının cesedinin parçalara ayrılmasıyla sürdü.

Vahşi cinayet halkı ve insan hakları gruplarını ayağa kaldırdı. Ülkedeki yerel bir tabloid gazetesinin Ingrid Escamilla Vargas'ın cinayet mahallindeki cesedinin fotoğrafını manşete basması ise büyük tepki topladı.

Kalabalık gruplar sokaklara dökülüp bu vahşeti protesto etmeye başladı.

Ülkenin başkenti Mexico City'de yaşanan cinayet nedeniyle halk, Ingrid Escamilla Vargas için mumlar yakıp, yaşadığı eve çiçekler bırakıyor.

Cani koca Erik Francisco Robledo, polise, "Ingrid beni öldürmek istediğini söyledi, eline bir bıçak alıp bunu 3 kere denemeye çalıştı. Ben de en sonunda elindeki mutfak bıçağını aldım ve boğazını kestim" ifadelerini verdi.

Cinayeti tüm ayrıntılarıyla itiraf eden Robledo, "Eşimin yüzünden başlayıp ayaklarına kadar derisini yüzdüm ve iç organlarını çıkardım. Yakalanmamak için vücudunu parçalara ayırdım" dedi.

Polis cinayetin işlendiği apartman dairesine girdiğinde 25 yaşındaki kadının korkunç şekilde parçalara ayrılmış cesedi ile karşılaştı. Ingrid'in cesedinin olay mahalindeki fotoğrafı müstehcen başlıklar kullanan ve garip, kanlı hikayelere sayfalarında yer veren Pasala isimli tabloid gazetede manşette sansürlenmeden kullanıldı.

Pasala gazetesi Ingrid'in cesedinin fotroğrafının üzerinde "Aşk tanrısının hatasıydı" başlığı attı. Gelen tepkilere gazeteden bir açıklama yapılmadı.

Mexico City savcılığından salı günü yapılan açıklamada, görüntüleri kimin sızdırdığını belirlemek için altı memurun görevlendirildiği belirtildi.

Meksika Ulusal Kadın Enstitüsü fotoğrafın kullanılmasını ve gazetede basılmasını kınayan bir açıklama yayınladı.


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Anahtar Kelimeler:
Meksika cani koca alkol Ingrid Escamilla Vargas

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