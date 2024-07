Karısının tabletini kullanırken 'büyük sırrı' öğrendi! Gördükleri karşısında şok oldu "Tüm hayatım artık bir yalan gibi geliyor"

Bir koca, karısının tabletinde gizli bir klasörde bulunan fotoğraflara rastladıktan sonra nasıl şaşkına döndüğünü ve kendini kötü hissettiğini anlattı. Keşfiyle yıkılan ve bunu hayat arkadaşıyla nasıl çözeceğini bilemeyen adam, tavsiye almak için sosyal medyayı kullandı.

36 yaşındaki adam, karısı Bailey ile dokuz yıl önce bazı arkadaşları aracılığıyla tanıştığını ve hemen anlaştıklarını açıkladı. Her şeyi paylaşarak şunları söyledi: "Bu kadına sırılsıklam âşık oldum, aradığım her şey onda vardı. Ondan hemen önce Bailey'nin tanıdığı ama arkadaş olmadığı bir kadınla toksik, taciz edici, uzun süreli bir ilişkiden yeni çıkmıştım. Onu her yerden engellemiştim ve ayrıldığımızdan beri onunla hiçbir iletişimim yoktu."

Birkaç yıl flört ettikten sonra, çift 2021'de evlendi, birlikte bir ev satın aldı ve yakın zamanda ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Mutlu adam, "Baba olmaktan çok keyif alıyorum, bir nevi gerçekleşen bir rüya. Sonunda mükemmel eşimle mutlu bir hayata kavuştum. Mükemmel eşim! Ta ki geçen pazartesiye kadar."

GİZLİ ALBÜMÜ BULDU

Dizüstü bilgisayarının bozulduğunu ve görevini tamamlamak için karısının tabletini ödünç alan adam, "Evde değildi, sadece ben ve bebek vardık, ancak birbirimizin cihazlarını kullanmak için asla izin istemedik, her zaman böyle açık olduk. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ben de öyle düşünüyordum. İnterneti açtığımda 'gizli' sekmesinin açık olduğunu fark ettim. Bir milyon yıl geçse bile ne yaptığımı keşfedeceğimi hiç beklemiyordum. Karımın 'XX' adında bir fotoğraf albümü kayıtlı gizli bir Google hesabı var. Bu yüzden üzerine tıkladım. Bir ilişki mi keşfettim? Çıplak fotoğraflar mı? Hayır.

"Bu Google albümünde 300'den fazla (aslında 348) eski sevgilimin fotoğrafı vardı. Bailey ile tanışmadan hemen önce birlikte olduğum kadın. Bana işkence eden ve değersiz hissettiren kadın. Albüm, Bailey ile çıkmaya başladığım zamana yakın bir zamanda başladığını ve en son iki hafta önce güncellendiğini söylüyordu.

"Fotoğraflar aileyle çekilmiş samimi fotoğraflardan, iş toplantılarındaki fotoğraflara kadar uzanıyor. Hatta yıllık fotoğraflar bile vardı, Bailey'nin lise yıllığı fotoğraflarını nasıl bulduğunu bilmiyorum. Tatil fotoğrafları, iş yerinden kimlik fotoğrafları, kalabalıklar içindeki fotoğrafları, videoların ekran görüntüleri ve videoların ekran kayıtları. Sadece o. Fotoğraflardaki diğer kişiler karalanmış veya fotoğraf kırpılmış ve sadece eski sevgilime yakınlaştırılmış."

ÜRKÜTÜCÜ BİR ŞEKİLDE TAKLİT ETMİŞ

Ürkütücü bir şekilde, Bailey'nin eski kız arkadaşının stilini, saçına ve kıyafetlerine kadar ürkütücü bir şekilde taklit ettiği ortaya çıktı. Şunları açıkladı: "Bailey son zamanlarda saçını farklı şekilde şekillendirmeye başlamıştı ve eski sevgilimin çok belirgin bir saç tipi vardı. Ayrıca giydiği kıyafetlerle ilgili farklı bağlantılar da vardı, örneğin bulmak için gerçekten aramanız gereken çok özel bluzlar ve pantolonlar, satın aldığını hatırladığım belirli bir su şişesi ve aynı yürüyüş botları ve sandaletler."

Partnerinin eski sevgilisine olan gizli takıntısının boyutunu fark ettiğinde çok rahatsız oldu ve şöyle dedi: "Temel olarak, neredeyse on yıldır birlikte olduğum partnerim, eski sevgilimi gizlice takip ediyor, hatta ona aynı kıyafetleri alıyor ve saçını değiştiriyor. Şimdi ise Bailey'nin yıllar içindeki yeni ilgi alanlarının sadece eski sevgilim olduğunu fark etmeye başlıyorum. Bailey kendini eski sevgilim gibi gösterdi."

İHANET VE ŞOK HİSSİ YAŞADI

İhanet ve şok hissini dile getirerek şunları ekledi: "Her şey yalan gibi geliyor. Kustum ve panik atak geçirdim. Kızımıza baktım ve ihanete uğramış hissettim. Henüz onunla yüzleşmedim. İsteyip istemediğimi bilmiyorum. Kızımızla kaçmak istiyorum. Tüm resimlerini basmak, masanın üzerine bırakmak ve ortadan kaybolmak istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum."