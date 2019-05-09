Karla mücadele ekiplerinin ramazan mesaisi

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kapalı köy yolunu açmak için ramazanda da çalışmasını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan 2 bin 500 rakımlı Üçevler köy yolu Çavuştepe Bölgesi'nde yol açma çalışmasına başladı.

Merkeze 23 kilometre uzaktaki köy yolunda ekipler, fedakarca çalışıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yolu açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

İş makinesi operatörü İlhami Dağlardan da çalışmalar sırasında zaman zaman tehlike atlattıklarını belirterek, "Kar kalınlığı 7-8 metre. Oruçlu olmamıza rağmen vatandaşa hizmet götürmeye çalışıyoruz. Çalışmalar sırasında bazen kar üzerimize düşüyor. Çığ gelme ihtimali var." dedi.

Kar üfleme makinesi operatörü Celal Tümer ise oruç tutmalarına rağmen yolu ulaşıma açmaya kararlı olduklarını söyledi.

