HABER

Karla mücadele ekiplerinin ramazan mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Muş'ta ekipler, yaklaşık 5 aydır kardan kapalı olan köy yolunu açmak için zorlu çalışma yürütüyor - İş makinesi operatörü İlhami Dağlardan: - "Kar kalınlığı 7-8 metre. Çalışmalar sırasında bazen kar üzerimize düşüyor"

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kapalı köy yolunu açmak için ramazanda da çalışmasını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan 2 bin 500 rakımlı Üçevler köy yolu Çavuştepe Bölgesi'nde yol açma çalışmasına başladı.

Merkeze 23 kilometre uzaktaki köy yolunda ekipler, fedakarca çalışıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yolu açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

İş makinesi operatörü İlhami Dağlardan da çalışmalar sırasında zaman zaman tehlike atlattıklarını belirterek, "Kar kalınlığı 7-8 metre. Oruçlu olmamıza rağmen vatandaşa hizmet götürmeye çalışıyoruz. Çalışmalar sırasında bazen kar üzerimize düşüyor. Çığ gelme ihtimali var." dedi.

Kar üfleme makinesi operatörü Celal Tümer ise oruç tutmalarına rağmen yolu ulaşıma açmaya kararlı olduklarını söyledi.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı kara safhasıyla sona erdiAnadolu Yıldızı-2019 tatbikatı kara safhasıyla sona erdi
23 Haziran’a tatil rezervasyonu olanlara kolaylık23 Haziran’a tatil rezervasyonu olanlara kolaylık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Karla mücade mesai muş ORUÇ Razaman

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.