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Karların erimesiyle yaylalar çiçek ve böceklerle canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçip uzun sürdüğü Kars'taki yüksek rakımlı yaylalarda, karların yavaş yavaş erimesiyle canlanan doğa, çiçek ve böceklerle renklendi - Endemik bitki çeşitliliğiyle zengin Kars yaylalarında, arı, kelebek ve böceklerin çiçeklerle buluşması güzel manzaralar oluşturdu

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı yaylalarda, kelebekler ve arıların canlanan doğayla bütünleşmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'taki yüksek rakımlı yaylalarda, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.

Endemik bitki çeşitliliğiyle zengin Kars yaylalarında arı, kelebek ve böceklerin çiçeklerle buluşması, güzel manzaralar oluşturdu.

Köylülerden Zekeriya Pastutmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu hatırlattı.

Bu bitki örtüsünün çeşitli canlılara ev sahipliği yaptığını ifade eden Pastutmaz, "Kars, Türkiye'nin en zengin bitki örtüsüne sahip illerinden biri diyebiliriz. Böyle olunca da birçok canlının ilgisini çekiyor." dedi.

Pastutmaz, böceklerin, bitkileri besin ve yuva olarak kullandıklarını belirterek, "Bazen bizim de gözümüze çarpıyor. Arılar, böcekler, rengarenk kelebekler, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Çiçekler çok güzel, ondan beslenen hayvanlar da ayrı güzel." diye konuştu.

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Arı Arpaçay böcek canlanan doğa çiçek Kars yaylalar

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