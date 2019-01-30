Karlı ve buzlu yollarda eller cepte dolaşmayın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilal Aykaç, kar veya buz üzerinde yürürken ellerin cepte olmasının sakatlanmaları davetiye çıkardığını söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı devam ederken, hastanelerin acilleri ise kırık ve çıkık şikâyetleriyle dolup taşıyor. Karlı ve buzlu yollarda düşerek kalça, bilek veya kafa travması yaşanabileceğini belirten Hayat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilal Aykaç, “Kış döneminde insanların düşmeye bağlı kırık ihtimali çok daha fazla oluyor. Bu yüzden yürürken dikkat edilmesi gereken basit şeyler var. Özellikle yürürken biraz daha bacaklar ayrık pozisyonda ve ayaklar dışa olacak şekilde olmalıdır. Eller yana doğru açık ve dizler bükülü pozisyonda aynı penguan gibi yüründüğü zaman çok daha rahat edilebilir. Eller cepte olmamalı. Ayrıca ellerde ağır yükler bulundurulmamalıdır. Onun dışında kıyafetler de önemli. Özellikle gelişmiş ülkelerde kalça kırıklarını engellemek için özel kıyafetler var. Bunu almak veya bulmak zor olabilir. Onun için kıyafetlerin kalın olması ve ellerin serbest olması dengeyi sağlamada sıkıntı olmaz” dedi.

Düşen birine en güzel yardımın ona dokunmadan 112 Acil Servis ekiplerinin aranması olduğunu belirten Aykaç, “Ekipler gelene kadar düşen kişi hareket ettirilmelidir. Düşme sonrası kişiye şuursuzca yapılan ilk müdahaleler daha ciddi yol açabildiğinden, ilk müdahaleye çok dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

