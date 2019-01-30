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Karlıova’da 2 bin kamyon kar taşındı, hala taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 04:58 | Son Güncelleme

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şuana kadar 2 bin kamyona yakın karın taşındığını belirten Belediye Başkanı Veysi Bingöl, bazen bir yolu bir gün içinde 3 defa açmak zorunda kaldıklarını söyledi.Türkiye genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun olarak devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şuana kadar 2 bin kamyona yakın karın taşındığını belirten Belediye Başkanı Veysi Bingöl, bazen bir yolu bir gün içinde 3 defa açmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Türkiye genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun olarak devam ediyor. Kar yağışının belirli bölgelerde 2 metreye yaklaştığı ilçede hem vatandaşlar, hemde ekipler aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor. Belediye ekipleri tarafından ilçenin ana yolları kardan temizlenirken, toplanan karlar ise kamyonlarla dışarı taşınıyor. Toplamda 2 bin kamyona yakın karın taşındığı ilçede ekipler, günlük 70-80 kamyon kar taşıyarak karla mücadele yapıyor.Vatandaşlar ise hem iş yerlerinin önlerini hemde çatılarda biriken karları temizleyerek olası bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplere destek oluyor.
Son yılların en kar yağışlı kışını yaşadıklarını belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl" Ortalama her gün 70-80 kamyon kar ilçe merkezinden dışarı taşıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kamyon karı çarşı merkezinden yükleyerek ilçe dışına götürdük. Çok çetin bir kış yaşıyoruz, kıt imkanlarla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bazen bir yolu bir günde 3 defa açıyoruz"
Yoğun bir çalışmaları olduğunu ve aralıksız devam edeceğini aktaran Başkan Bingöl," Allah’ın izni ile bir eksiğimiz kalmayacak. Ben bu arada yoğun bir çalışması olan tipide mahsur kalanları evlerine yetiştiren tüm karla mücadele ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle servis yollarını ilk etapta açmaya çalıştık, öğrencilerin okula gitmesini sağladık. Bazen bir günde bir yolu 3 defa açtık. Açıyoruz 2 saat sonra bir daha kapanıyor. Biz 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Kıt imkanlarla çalışıyoruz Karlıova bu sene hiç bir sıkıntı yaşamadı,yaşamayacak inşallah"ifadelerini kullandı.
Kar yağışının Türkiye genelinde 10 günü aşkındır devam ettiğini ancak Karlıova’da durumun başka olduğuna değinen Başkan Bingöl,Karlıova ismine yakışır bir kışı yaşadığını kaydetti.

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