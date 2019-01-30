Karlıova’da 2 bin kamyon kar taşındı, hala taşınıyor

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şuana kadar 2 bin kamyona yakın karın taşındığını belirten Belediye Başkanı Veysi Bingöl, bazen bir yolu bir gün içinde 3 defa açmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Türkiye genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun olarak devam ediyor. Kar yağışının belirli bölgelerde 2 metreye yaklaştığı ilçede hem vatandaşlar, hemde ekipler aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor. Belediye ekipleri tarafından ilçenin ana yolları kardan temizlenirken, toplanan karlar ise kamyonlarla dışarı taşınıyor. Toplamda 2 bin kamyona yakın karın taşındığı ilçede ekipler, günlük 70-80 kamyon kar taşıyarak karla mücadele yapıyor.Vatandaşlar ise hem iş yerlerinin önlerini hemde çatılarda biriken karları temizleyerek olası bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplere destek oluyor.

Son yılların en kar yağışlı kışını yaşadıklarını belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl" Ortalama her gün 70-80 kamyon kar ilçe merkezinden dışarı taşıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kamyon karı çarşı merkezinden yükleyerek ilçe dışına götürdük. Çok çetin bir kış yaşıyoruz, kıt imkanlarla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.