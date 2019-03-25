Karlov davasında kritik isim savunma yaptı -Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili 13'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Eski MİT personeli olan davanın tutuklu sanıklarından Vehbi Kürsad Akalın'dan, Karlov ile ilgili istihbari bilgileri topladığı iddia edilen sanık Hüseyin Kötüce savunma yaptı. Kötüce, suçlamaları kabul etmedi. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, dosyaya giren evrakı okudu. Başkan Otçu, bazı sanıklar hakkında örgüt üyeliğinden farklı mahkemelerde de yargılama sürdüğünü, bu sanıklar yönünde mahkemeye birleştirme talebinin ulaştığını belirtti. SEGBİS TARTIŞMASI Dosyaya giren belgelerin okunmasının ardından eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı ve FETÖ'nün MİT'teki örgüt üyelerinin ağabeyi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Kötüce'nin savunmasına geçildi. Sanık avukatı Hande Berktin, müvekkilinin savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını, aksi takdirde mahkeme başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunacağını ifade etti. Bunun üzerine söz verilen duruşma savcısı, SEGBİS kaydının mahkeme tarafından kullanılmasının zorunlu olmadığını hatırlatarak, sanık avukatının talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme de sanık avukatının talebinin reddedildiğini belirterek, sanığın savunmasına geçilmesini istedi.

'BU DOSYANIN İÇİNE NASIL GİRDİM?' Sanık Hüseyin Kötüce, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olduğunu, BTK’ya sınavla girdiğini söyledi. Kurumun, Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptığını anlatan sanık Kötüce, "Gerek üniversite yıllarında, gerekse çalıştığım yıllarda çalıştığım arkadaşlar ve amirlerimden saygı gördüm. Kuruma 6 Aralık 2013'te girdim. Burada hesabını veremeyeceğim bir işim olmadı. Bu dosyanın içine nasıl girdim? Örnekleri ancak 80 darbesi sırasında yaşananlara benzer bir olayla bu dosyanın içine dahil edildim. 28 Şubat 2017’de işten evime giderken, İstanbul yolunda aracımın önü kesildi. Ellerime ters kelepçe takıp, yüzüme çuval geçirerek, siyah renkli bir minibüse konularak kaçırıldım" dedi. 'SORGUM SIRASINDA 'YUSUF' DİYE SESLENİYORLADI' Sorgusu sırasında MİT tarafından kaçırıldığını anladığını söyleyen Kötüce, "Bana Ankara’da aynı evde kaldığım Mustafa Özgür Gültekin ile irtibatım olduğu için alındığımı söylediler. Sorgu sırasında bana 'Yusuf' diye sesleniyorlardı. Ben adımın 'Yusuf' olmadığını söylediğimde, 'sus sen Yusuf'sun' diyorlardı. İşkence altında aldıkları ifadeleri zorla imzalattılar. Sorgu bitince beni bir yol kenarına bıraktılar. Buradan da emniyete gidip teslim olmamı söylediler" diye konuştu.