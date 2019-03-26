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Karlov suikastı sanığı eski MİT görevlisi: Hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmadım (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti savcıya söz verdi. Savcı, duruşmaya mazeretsiz gelmeyen tutuksuz sanık polis memuru Sefa Kurnaz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını, savunmaları sırasında soruşturma savcısı hakkındaki beyanları nedeniyle sanıklar Hayrettin Aydınbaş ve Vehbi Kürşad Akalın hakkında, 'kamu görevlisine hakaret'ten suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti savcıya söz verdi. Savcı, duruşmaya mazeretsiz gelmeyen tutuksuz sanık polis memuru Sefa Kurnaz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını, savunmaları sırasında soruşturma savcısı hakkındaki beyanları nedeniyle sanıklar Hayrettin Aydınbaş ve Vehbi Kürşad Akalın hakkında, 'kamu görevlisine hakaret'ten suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanık Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatı Ayten İzmirli'nin müvekkilinin MİT'te kullandığı bilgisayarın incelenmesi ve MİT Müsteşarı ve yardımcılarının tanık olarak dinlenilmesi yönündeki taleplerinin reddedilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sefa Kurnaz hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, avukat Ayten İzmirli'nin taleplerinin reddine, sanık Hayrettin Aydınbaş'ın duruşma savcısına yönelik sözlerinin suç unsuru içerip içermediğinin tespiti için ifade örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanıklar polis memurları Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un, yurt dışı yasağı ve haftada 2 kez adreslerinin bulunduğu polis merkezine imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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