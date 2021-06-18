Bir eğitim döneminin daha sonuna gelinmesiyle karne notlarının ne zaman yayınlanacağı konusu araştırılmaya başlandı. Veliler ve öğrenciler Karne notları yayınlandı mı? Karneler erişime açıldı mı? sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. Karnelerin ne zaman erişime açılacağı belli oldu. Notlar öğrencilerin ve velilerin erişimine açıldığında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden görünür olacak.

KARNE NOTLARI YAYINLANDI MI? KARNELER ERİŞİME AÇILDI MI?

Dijital karneler e-Okul üzerinden öğrencilere ve velilere sunulacak. Talep edildiği takdirde okul müdürlüklerine müracaat edilerek basılı karne de alınabilir. Karne notları 18 Haziran'dan itibaren sistemde görünür olacak. Öğrenciler ve veliler "takdir ve teşekkür" belgelerine sistemden ulaşabilecek. Karne notlarına bakmak için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yapmak gereklidir.

E-OKUL VBS GİRİŞ LİNKİ

E-OKUL VBS'YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin karneü not, devamsızlık, sınav sonuç gibi bilgiler VBS'de görünür. Sisteme giriş yapmak için öğrencinin T.C kimlik numarasını yazın. Sonra güvenlik adımlarını istenilen şekilde doğrulayın ve "giriş" kısmına tıklayarak giriş yapın.