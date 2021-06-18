Bir eğitim döneminin daha sonuna gelinmesiyle karne notlarının ne zaman yayınlanacağı konusu araştırılmaya başlandı. Veliler ve öğrenciler Karne notları yayınlandı mı? Karneler erişime açıldı mı? sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. Karnelerin ne zaman erişime açılacağı belli oldu. Notlar öğrencilerin ve velilerin erişimine açıldığında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden görünür olacak.
Dijital karneler e-Okul üzerinden öğrencilere ve velilere sunulacak. Talep edildiği takdirde okul müdürlüklerine müracaat edilerek basılı karne de alınabilir. Karne notları 18 Haziran'dan itibaren sistemde görünür olacak. Öğrenciler ve veliler "takdir ve teşekkür" belgelerine sistemden ulaşabilecek. Karne notlarına bakmak için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yapmak gereklidir.
Öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin karneü not, devamsızlık, sınav sonuç gibi bilgiler VBS'de görünür. Sisteme giriş yapmak için öğrencinin T.C kimlik numarasını yazın. Sonra güvenlik adımlarını istenilen şekilde doğrulayın ve "giriş" kısmına tıklayarak giriş yapın.
Öncelikle “e-okul.meb.gov.tr” adresine gidin. Bu adreste sizden talep edilen bilgileri doğru bir şekilde girin. Ardından açılan sayfada öğrencinin T.C kimlik numarası, okuduğu sınıf gibi bilgileri talep edilmektedir. Bu bilgileri de eksiksiz olarak girin. En sonunda karşınıza öğrencinin fotoğrafı çıkacak. Söz konusu fotoğrafı doğru olarak seçtikten sonra sisteme girmiş olursunuz.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde (VBS) öğrencinin karne notuna, takdir veya teşekkür durumuna, devamsızlığına, sınav sonuçlarına, hatta okuduğu kitap sayısına kadar bilgiler yer almaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra talep ettiğiniz bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
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