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Karne notları yayınlandı mı? Karneler erişime açıldı mı?

18.06.2021 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Karne notları yayınlandı mı?" , "Karneler erişime açıldı mı?" sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler, karneler erişime açıldığında notları elektronik olarak görüntüleyebilecek. Bunun için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş yapmak yeterli olacaktır.

Karne notları yayınlandı mı? Karneler erişime açıldı mı?

Bir eğitim döneminin daha sonuna gelinmesiyle karne notlarının ne zaman yayınlanacağı konusu araştırılmaya başlandı. Veliler ve öğrenciler Karne notları yayınlandı mı? Karneler erişime açıldı mı? sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. Karnelerin ne zaman erişime açılacağı belli oldu. Notlar öğrencilerin ve velilerin erişimine açıldığında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden görünür olacak.

KARNE NOTLARI YAYINLANDI MI? KARNELER ERİŞİME AÇILDI MI?

Dijital karneler e-Okul üzerinden öğrencilere ve velilere sunulacak. Talep edildiği takdirde okul müdürlüklerine müracaat edilerek basılı karne de alınabilir. Karne notları 18 Haziran'dan itibaren sistemde görünür olacak. Öğrenciler ve veliler "takdir ve teşekkür" belgelerine sistemden ulaşabilecek. Karne notlarına bakmak için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yapmak gereklidir.

E-OKUL VBS GİRİŞ LİNKİ

E-OKUL VBS'YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin karneü not, devamsızlık, sınav sonuç gibi bilgiler VBS'de görünür. Sisteme giriş yapmak için öğrencinin T.C kimlik numarasını yazın. Sonra güvenlik adımlarını istenilen şekilde doğrulayın ve "giriş" kısmına tıklayarak giriş yapın.

Karne notları yayınlandı mı? Karneler erişime açıldı mı?

KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öncelikle “e-okul.meb.gov.tr” adresine gidin. Bu adreste sizden talep edilen bilgileri doğru bir şekilde girin. Ardından açılan sayfada öğrencinin T.C kimlik numarası, okuduğu sınıf gibi bilgileri talep edilmektedir. Bu bilgileri de eksiksiz olarak girin. En sonunda karşınıza öğrencinin fotoğrafı çıkacak. Söz konusu fotoğrafı doğru olarak seçtikten sonra sisteme girmiş olursunuz.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde (VBS) öğrencinin karne notuna, takdir veya teşekkür durumuna, devamsızlığına, sınav sonuçlarına, hatta okuduğu kitap sayısına kadar bilgiler yer almaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra talep ettiğiniz bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
e-okul
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