Karneler basılı dağıtılacak mı? e-Okul'dan karne nasıl indirilir?

Bakan Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalara göre karneler 18 Haziran Cuma günü öğrencilerin erişimine açılıyor. Dijital olarak e-Okul üzerinden verilen karne ve başarı belgelerinden sonra, okulların 2 Temmuz tarihine kadar da açık olacağı bilgisi verildi. 5 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar ise isteğe bağlı olarak okullarda bir telafi eğitimi programı yapılacak.

KARNELER BASILI VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişeme açacak.

İsteyenlere karne ve başarı belgeleri okul müdürlüklerince 2 Temmuz'da basılı olarak verilebilecek.

Karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek.

İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

E-OKUL’DAN KARNE NASIL ALINIR?

Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

e-Okul Sistemi Üzerinden Dijital Karne Sorgulama için TIKLAYIN!

