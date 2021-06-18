Karneler basılı dağıtılacak mı? e-Okul'dan karne nasıl indirilir?

Bakan Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalara göre karneler 18 Haziran Cuma günü öğrencilerin erişimine açılıyor. Dijital olarak e-Okul üzerinden verilen karne ve başarı belgelerinden sonra, okulların 2 Temmuz tarihine kadar da açık olacağı bilgisi verildi. 5 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar ise isteğe bağlı olarak okullarda bir telafi eğitimi programı yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişeme açacak.
İsteyenlere karne ve başarı belgeleri okul müdürlüklerince 2 Temmuz'da basılı olarak verilebilecek.
Karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek.
İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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