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Karneler basılı dağıtılacak mı? e-Okul'dan karne nasıl indirilir?

18.06.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle beraber öğrencilerin de karne heyecanı başladı. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karneler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sebebiyle bir seneyi aşkın süredir uzaktan eğitim ile eğitim gören öğrenciler, karnelerini de dijital olarak alıyor. 18 Haziran Cuma günü e-Okul sistemi üzerinden karneler ve başarı belgeleri dijital olarak öğrencilerin erişimine açılıyor.

Karneler basılı dağıtılacak mı? e-Okul'dan karne nasıl indirilir?

Bakan Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalara göre karneler 18 Haziran Cuma günü öğrencilerin erişimine açılıyor. Dijital olarak e-Okul üzerinden verilen karne ve başarı belgelerinden sonra, okulların 2 Temmuz tarihine kadar da açık olacağı bilgisi verildi. 5 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar ise isteğe bağlı olarak okullarda bir telafi eğitimi programı yapılacak.

KARNELER BASILI VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişeme açacak.

İsteyenlere karne ve başarı belgeleri okul müdürlüklerince 2 Temmuz'da basılı olarak verilebilecek.

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Karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek.

İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

E-OKUL’DAN KARNE NASIL ALINIR?

  • Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.
  • Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.
  • Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

e okul

  • Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.
  • Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

e-Okul Sistemi Üzerinden Dijital Karne Sorgulama için TIKLAYIN!

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Anahtar Kelimeler:
e-okul mebbis Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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