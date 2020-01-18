HABER
  4. Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden iyi haber!

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden iyi haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşlerden iyi haber!

Abdalağa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit ederek, arama çalışmasını bu istikamette yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Baturalp kardeşleri kent merkezindeki Topçu Meydanı'nda gezerken buldu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

'NEDEN EVDEN KAÇTINIZ?' SORUSUNA 'KARNEMİZ ÇOK KÖTÜ OLDUĞU İÇİN' YANITI

Hastane çıkışında abla Medine Baturalp, gazetecilerin "Neden evden kaçtınız" şeklindeki sorusuna, "Karnemiz çok kötü olduğu için" diye yanıt verdi. Baturalp kardeşlerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından aileye teslim edileceği bildirildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Terme’de trafik kazası: 5 yaralıTerme’de trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaKahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek Melike Baturalp Bünyamin Baturalp

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!

Yer: Edirne! Bocuk Gecesi'ne binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Kadıköy'de kan donduran olay! Cezaevinden çıkan şahıs eşi ve annesini sokak ortasında katletti!

Kadıköy'de dehşet! Eşi ve annesini sokak ortasında katletti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.