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Karnından 80 poşet uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Denizli'de havaalanında yakalanan ve mide ile bağırsaklarında 80 poşet uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik takip sonucu havaalanında yakalanan İran uyruklu zanlının mide ve bağırsaklarından 80 poşet uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin "güvenlik kontrol noktalarından yakalanmadan geçebilmek için özel olarak aldıkları eğitim sonrasında küçük gramajlar halinde paketledikleri uyuşturucu maddeleri yutarak yurt dışından Türkiye'ye getirecekleri" bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik ekipleri, çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu bir şahsın "yutma yöntemiyle" İran'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Çardak Havalimanına inan uçaktan yolcu peronuna geçen İran uyruklu şüpheli, ekiplerce takibe alınarak yakalandı.

Gözaltına alınan ve Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelinin paketleyerek yuttuğu 80 poşet uyuşturucu çıkartıldı. Poşetlerin içerisindeki 377 gram metamfetamin maddesine el konuldu.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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hava yolu İRAN Uyruklu uyuşturucu zanlı

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