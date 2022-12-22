Karnını TikTok hesabı üzerinden paylaşan kadın büyük övgü topladı! "Bu kadın bir süper kahraman"

Hamilelik karnın büyümesi kişiden kişiye ve bebeğe göre değişim gösteriyor. Bazı kadınların karnı fazla büyümezken bazılarınınki devasa boyutlarda görünebiliyor. Üçüz bebek bekleyen bir kadın TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda oldukça büyüyen karnını gösterdi.

DOKTORLARDAN ÖVGÜ TOPLADI

Kadın, hamileliğinin 35. haftası ve 2. gününde karnının görünümünü her açıdan videoya aldı. Karnı o kadar büyüktü ki, gerçekte ne kadar büyük olduğunu göstermek için zar zor kaldırabildi. Bazıları için şaşırtıcı bir şekilde, göbeği çoğunlukla dışa doğru büyüyerek dikdörtgen bir şekil oluşturuyordu. Doktorlar klibe tepki göstererek, çabalarından dolayı onu övdü.

"ERKEKLER BUNU YAPAMAZ"

"Hamileliği atlatan tüm kadınlara teşekkür ederim. Bekarlar, ikizler, üçüzler fark etmez, size kesin olarak bir şey söylemem gerekirse erkekler bunu yapamaz."

VİDEOYU İZLEYİP ÇOCUK YAPMAKTAN VAZGEÇENLER OLDU

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu kadın bir süper kahraman." dedi. Bir başkası övgüyle söz etti: "Buna bakarken bile kalçalarım ve kalçalarım ağrıyor! Zavallı kadın." İzlenen klip kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaştı. Bu video nedeniyle birçok kadın hamile kalmaktan vazgeçtiklerini paylaştı. Biri, "Artık asla hamile kalmıyorum" yorumunda bulundu.



