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    4. Karpuz mu daha sağlıklı kavun mu? İşte besin değerleri

    Karpuz mu daha sağlıklı kavun mu? İşte besin değerleri

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.07.2024 10:06
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    Karpuz ve kavun yaz meyveleri denince ilk akla gelen meyveler oluyor. Özellikle sıcak havalarda serinletici etkisi nedeniyle çok sık tüketilen karpuz kadar kavun da oldukça seviliyor. Peki, karpuz mu daha sağlıklı kavun mu? İşte besin değerleri karşılaştırması...

    Karpuz mu daha sağlıklı kavun mu? İşte besin değerleri

    Yaz aylarının en sevilen iki meyvesi olan karpuz ve kavun oldukça faydalı besin değerlerine sahip. Kimilerinin tercihi karpuz oluyorken kimileri kavunu daha çok seviyor. Karpuz ve kavunun besin değerlerine göre hangisi daha sağlıklı diye merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz!

    KARPUZ VE KAVUNUN BESİN DEĞERLERİ KARŞILAŞTIRMASI

    Karpuz 100 gramda 0,4 gram lif içerirken kavun 100 gramda 0,9 gram lif içermektedir.

    Karpuz daha fazla A vitamini içerirken kavun daha fazla C vitamini içermektedir.

    Karpuz 100 gramda 6,2 gram şeker içerirken kavun 100 gramda 5,6 gram şeker içermektedir.

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    Dolayısıyla daha fazla lif içermesi ve daha az şeker içermesi sebebiyle kavun daha sağlıklıdır diyebiliriz. Ancak her iki meyve de oldukça vitamin deposudur.


    Express


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    karpuz kavun sağlıklı yaşam
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