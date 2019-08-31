Karpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçti

Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan ve katıldığı karpuz festivallerinde 10 kez birincilik ödülü alan Osman Uçar, karpuzda mantar hastalığı oluşmasıyla kavun üretimine yöneldiğini söyledi. Uçar, "Büyük emekler vererek ektiğim karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlar kuruyup gitti. Ben de daha fazla zarar etmemek için kuruyan karpuzun yerine kavun ektim" dedi.

Dicle Nehri kıyısında bulunan merkez Sur ilçesine bağlı Erimli Mahallesi’nde 25 yıldır karpuz üreticiliği yapan ve bu süre zarfında Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen karpuz festivallerinde 10 kez birincilik elde eden Osman Uçar’ın, bu yıl ektiği karpuzlar mantar hastalığına yakalandı.

Büyük emekler vererek ektiği karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlarda mantar hastalığı oluştuğunu anlatan Uçar, "İlk defa böyle karpuz büyümeden çürüdü. Mantar hastalığı dediler. Bu yıl 15 dönümlük arazide karpuz ekmişim. 5 dönümlük alandaki karpuzlar festival için yetiştiriyordum. Şimdiye kadar düzenlenen 10 festivalde ürettiğim karpuzla birincilik elde ettim. Katıldığım festivalde 51 kilo 860 gram ağırlıkla ürettiğim karpuzla birinci oldum. Bu yıl ürettiğim karpuzda mantar hastalığı oluştu. Zararım çok büyük. Mantar oluşan karpuzlar arasında festival için yetiştirdiklerim de var. Büyük emekler vererek ektiğim karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlar kuruyup gitti. Ben de daha fazla zarar etmemek için kuruyan karpuzun yerine kavun ektim" dedi.