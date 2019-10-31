HABER

"Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

"Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı.

Maltepe sahilindeki etkinlik alanında başlayan etkinlikte, bölgenin yöresel ürünleri sergileniyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe, Kars, Ardahan, Iğdır illerinin tarih, kültür ve yöresel ürünlerini bir hafta boyunca İstanbul'da tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Cumartesi günü yapacakları açılış töreninde önemli misafirlerinin olacağını dile getiren Gökçe, "Doğu Ekspresi sayesinde bu üç ilimiz bir turizm patlaması yaşıyor. Bu tanıtım günleri sayesinde de bu çıtayı biraz daha yukarı taşıyacağız.'' dedi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Bayrakları sökerken vinç sepetinden düşüp ölen işçi toprağa verildiBayrakları sökerken vinç sepetinden düşüp ölen işçi toprağa verildi
Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandıBabası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kars maltepe

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da gözaltına alındılar!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.