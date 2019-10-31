İSTANBUL (AA) - Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı.

Maltepe sahilindeki etkinlik alanında başlayan etkinlikte, bölgenin yöresel ürünleri sergileniyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe, Kars, Ardahan, Iğdır illerinin tarih, kültür ve yöresel ürünlerini bir hafta boyunca İstanbul'da tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Cumartesi günü yapacakları açılış töreninde önemli misafirlerinin olacağını dile getiren Gökçe, "Doğu Ekspresi sayesinde bu üç ilimiz bir turizm patlaması yaşıyor. Bu tanıtım günleri sayesinde de bu çıtayı biraz daha yukarı taşıyacağız.'' dedi.

