Kars, Erzincan, Ağrı iftar vakti ne zaman? Ağrı, Kars ve Erzincan sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Kars, Erzincan, Ağrı'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Kars, Erzincan, Ağrı iftar vakti ne zaman?

KARS, AĞRI VE ERZİNCAN İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Kars, Erzincan, Ağrı'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

KARS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ERZİNCAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AĞRI 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







