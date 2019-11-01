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Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde çobanlık yapan Çetin Toptaş, İznos bölgesi ormanlık alanında hayvanlarını otlatırken bozayı saldırısına uğradı.

Bölgede hayvan otlatan diğer çobanların müdahalesiyle Toptaş'ı bırakan ayı kaçtı.

Toptaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Omuz ve bacak kısmından yaralanan Toptaş, ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

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ayı Sarıkamış

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