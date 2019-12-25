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Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl içesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın fenalaşarak yol ortasına yığıldı.

Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı

Bursa’nın İnegöl içesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın fenalaşarak yol ortasına yığıldı. Vatandaşlar ambulans gelene kadar kadının başından bir saniye olsun bile ayrılmadı.
Olay Şebboy Caddesinde meydana geldi. Arabasını park eden Ayşe I, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada fenalaşarak yol ortasında yığıldı. Düştüğü sırada herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, yoldan geçen vatandaşlar ise düşen kadının yardımına koştu. Yanına gelen diğer kadınlar ilk müdahaleyi yaparak Ayşe I’yı kolonlayla kendine getirdi. Ayşe I, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldı

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