İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik, "Tugay, 3 bin TL'nin üzerindeki tüm harcamaları denetimine aldığına ilişkin açıklamalar yaparak, kendince şeffaf ve tasarrufa dayalı bir yönetim izleyeceğini ilan etti. Peki, göreve gelmeden önce Kent AŞ'nin bin 500 TL olan huzur haklarını 6 bin 500 TL'ye çıkarmasını nasıl izah edecek." dedi.

Çiftçioğlu, düzenlediği basın toplantısında, görevinde 100 gününü dolduran Tugay'ın, şimdiye kadar ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik hiçbir adım atmadığını savundu.

Tugay'ın, göreve gelir gelmez belediyeye ait Kent AŞ'de yetki ve sorumluluğu eline aldığını belirten Çiftçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tugay, 3 bin TL'nin üzerindeki tüm harcamaları denetimine aldığına ilişkin açıklamalar yaparak, kendince şeffaf ve tasarrufa dayalı bir yönetim izleyeceğini ilan etti. Peki, göreve gelmeden önce Kent AŞ'nin bin 500 TL olan huzur haklarını 6 bin 500 TL'ye çıkarmasını nasıl izah edecek. Manisa Şehzadaler ilçesinde ikametgahı olan, hiçbir finans yönetimi tecrübesi olmayan Cenk Erdöl adlı kişi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle mi Kent AŞ'de finansın başına getirildi? Bu liyakatsiz atamayı yapmanı sana kim ve neden rica etti? Karşıyaka Belediye Başkanı maaşının yanı sıra Kent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak ne kadar maaş alıyorsun? Belediye şirketlerinden yönetici olarak aldığın maaşların toplamı ne kadar?"