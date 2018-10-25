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Karşıyaka’da Cumhuriyet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıl dönümü Karşıyaka'da büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, Karşıyaka Belediyesi 28 Ekim’de on binlerce kişiyi Fener Alayı’nda buluşturacak ve üç akşam üst üste konserler gerçekleştirilecek.

Karşıyaka’da Cumhuriyet şöleni

Karşıyaka Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 28 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fener Alayı ile başlayacak. Belediye hizmet binası önünde toplanacak binlerce Karşıyakalı; ellerinde Türk Bayrakları, meşaleler ve pankartlarla, Karşıyaka Çarşısı’na yürüyecek. Coşkulu kalabalığa, Karşıyaka Belediye Bandosu da eşlik edecek.? Yürüyüş Karşıyaka İskele’de son bulacak.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’ndeki konser şöleni ise 28 Ekim saat 20.00’de, Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Türk Müziği Korosu ile başlayacak. 29 Ekim’de KODA, Şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde, tanınmış solistlerle birlikte sanatseverlerin karşısında olacak. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki ‘Tüm Korolarımızla Cumhuriyet Konseri’ de 30 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek. Öte yandan, Araştırmacı Yazar Metin Aydoğan, 29 Ekim saat 17.00’de, Cumhuriyet Söyleşisi ile Çarşı Kültür Merkezi’nde Karşıyakalılar ile buluşacak.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine tüm İzmirlileri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in 95. yılını, Karşıyakamıza yakışan bir coşkuyla, birlik ve beraberlik içinde kutlayacağız. Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha göstermek için, tüm İzmirlileri etkinliklerimize bekliyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Karşıyaka izmir

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