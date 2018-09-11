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Kars'ta buzağı güzellik yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Selim ilçesinde düzenlenen "7. Geleneksel Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu

Kars'ın Selim ilçesinde düzenlenen "7. Geleneksel Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kars Damızlık Sığır Yetiştirmeciler Birliği tarafından, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) "Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" kapsamında, Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde "7. Geleneksel Güzel Buzağı Yarışması" düzenlendi.

Besiciler, bu yıl dünyaya gelen "Simental" ve "Montofon" ırkından buzağıları yarışma için süsledi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, kaliteli tarım ve hayvancılıkla ekonomiye katkı sağlandığını belirterek "Burada buzağısı birinci olan vatandaş daha kaliteli ve iyi bir hayvancılık yapabilme adına yarış içinde olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün de hayvancılığa verdikleri önemden dolayı çiftçi ve besicilere teşekkür etti.

Karakale köyü muhtarı Çağlar Yücel, etkinliğe 53 köyden katılım sağlandığını, 60 buzağının yarıştığını belirtti.

Yarışmada, "Simental" ırkından buzağılar arasında ilk üç dereceyi sırasıyla Tolgahan Bastabal'ın "Azat", Güner Zeytun'un "Anıl", Ercan Aydın'ın "Deno" isimli buzağıları elde etti.

Montofon ırkından buzağılar arasında ise ilk üçte sırasıyla Mehmet İniş'in "Kıvanç", Yücel Çelik'in "Yaman", Korkmaz Bozkurt'un "Yaz Gülü" isimli buzağıları yer aldı.

Dereceye giren buzağıların sahiplerine çeyrek altın hediye edildi.

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"7. Geleneksel Güzel Buzağı Yarışması" Buzağı Kars Selim

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