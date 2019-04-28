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Kars’ta çocuk istismarına 5 kişilik tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Kars’ta, çocuk istismarına tepki göstermek isteyen 5 kadın, yeterince desteği göremeyince isyan etti.

Kars’ta çocuk istismarına 5 kişilik tepki

Kars’ta, çocuk istismarına tepki göstermek isteyen 5 kadın, yeterince desteği göremeyince isyan etti. Yeteri kalabalığı toplayamayan kadınlara destek basın açıklamasını takip eden gazetecilerden geldi.
Faikbey Caddesi üzerinde bulunan parkta bir araya gelen kadınlar, İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösterdi. Kadınlar tüm Kars halkını davet ettiklerini ancak kimsenin katılmadığını belirterek, Karslıların bu kadar duyarsız kalmasına şaşırdıklarını belirttiler.
Çocuk istismarına tepki göstermek için bir araya geldiklerini ifade eden Selma Topkaya, “Biz bugün burada çocuk istismarı ve kadın cinayetlerinden dolayı tüm Kars halkını davet ettik. Herkes duyarsız kaldı. Sadece birkaç bayan olarak buraya gelip duyarlılığımızı göstermek istedik. Sesimizi duyurmak istedik. Artık bunlara hayır diyoruz, çocuklarımıza artık el uzatmasınlar diyoruz. Çocuklarımızın küçük bedenlerine dokunmasınlar. Onları vahşice öldürmesinler, kadınlarımıza el uzatılmasın diyoruz. Polis ve askerlerimizin bu kadar şehit edilmelerini istemiyoruz. O yüzden burada toplanıp sesimizi duyurmak istedik ve Kars halkından duyarlılık bekledik. Kimse gelmedi, biz sadece 3 bayan burada toplandık” dedi.
Topkaya, “Biz bunu erkeklerden değil, kadınlardan bekliyorduk. Büyük bir destek bekliyorduk. Ama bu desteğe duyarsız kaldıkları için onlara da çok teşekkür ederim. Demek ki bunlar ne kadın olmuşlar, ne de anne olmuşlar” diyerek tepki gösterdi.
Çocuk istismarının önlenmesine tepki göstermek için bir araya gelen kadınlara, destek parkta bulunan gazetecilerden geldi. Basın açıklamasının ardından kadınlar sessizce dağıldı.

Kars’ta çocuk istismarına 5 kişilik tepki

Kars’ta çocuk istismarına 5 kişilik tepki

Kars’ta çocuk istismarına 5 kişilik tepki

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