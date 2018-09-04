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Kars'ta dereye düşen kız çocuğu boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

Digor ilçesinde kazları otlatırken dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Kars'ın Digor ilçesinde dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde Yeter Çeğlen, kazları otlattığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü.

Kızlarından haber alamayan aile, kazların bulunduğu bölgeye gitti. Yeter Çeğlen'i derede hareketsiz halde bulan ailesi, kızlarını Digor Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan incelemede küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Yeter Ç cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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boğulma digor Kars

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