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Kars’ta halk otobüsü şoförüne cinsel taciz davası

03.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.Kars’ta bazı basın yayın organlarında yer alan ’Hamile kadın ile şoförün ’yavaş hareket etme’ tartışması’ başlıklı haber üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cinsel taciz’ olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıya çarptığını, hamile olduğundan dolay yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben ’kucağıma mı alayım’ demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’nca ’Cinsel Taciz’ suçundan tahkikat başlatılmıştır” denildi.Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi.Açıklamada ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi.

Kars’ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.
Kars’ta bazı basın yayın organlarında yer alan ’Hamile kadın ile şoförün ’yavaş hareket etme’ tartışması’ başlıklı haber üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cinsel taciz’ olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıya çarptığını, hamile olduğundan dolay yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben ’kucağıma mı alayım’ demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’nca ’Cinsel Taciz’ suçundan tahkikat başlatılmıştır” denildi.
Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi.

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