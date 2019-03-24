HABER

Kars’ta Mart ayında kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kars’ta Mart ayında yağan kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kars’ta Mart ayında yağan kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde kentte etkili olan kar yağışı özellikle sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Kışlık lastiklerini çıkaran sürücüler karlı ve buzlu yollarda ilerlemekte zorlandı.
Türkiye’nin birçok kentinde bahar havası yaşanırken, Kars’ta kış kendini yeniden gösterdi. Gece başlayan ve sabah erken saatlerde de etkisini sürdüren kar yağışı, etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrasında ise vatandaşlar iş yerlerinin önünün karını temizledi.
Kar yağışı Sarıkamış’ta da etkili olurken, belediye ait greyderler caddelerin karını temizledi. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı bahar ayalarına girilmesine rağmen 50 santim olarak ölçüldü. Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
Kayısı ağaçları "gelinliğini" giydiKayısı ağaçları "gelinliğini" giydi
Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyorÇoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.