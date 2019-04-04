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Kars'ta PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kağızman ilçesi ve köylerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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9 şüpheli Kars PKK/KCK operasyonu

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