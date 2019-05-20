Kars'taki arazi kavgasında hayatını kaybeden 6 kişi defnedildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Çamyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu'nun cenazeleri Erzurum Adli Tıp ve Kars'taki otopsi işlemlerinin ardından köye gönderildi.

Köyde kılınan namazının ardından cenazeler toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakam Vekili Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Öksüz, Göçmen ailesine taziyelerini iletti.

- Olay

Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.

