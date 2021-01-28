Kartal'da feci kaza!

Kaza, Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Çati (21) yönetimindeki hafif ticari araçla İbrahim Alkan'ın kullandığı taksi çarpıştı. Kazada Muhammed Çati taksinin altında kalırken taksi sürücüsü Alkan aracın içerisine sıkıştı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın altında kalan Muhammed Çati'ye müdahale ettiği sırada hayatını kaybettiği belirledi. Çati’nin cansız bedeni ambulansa konularak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Takside sıkışan İbrahim Alkan’ı itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Alkan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Alkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisi ve Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı İsmail Ulusoy, "Karşıdan geliyordu iki araba da. Market kuryesi taksiye vurunca takla attı. Takla atmasıyla bariyere çarptı. Araçtaki sürücü fırlayarak taksinin altında kaldı. Taksinin altındaki kişi hayatını kaybetti." dedi. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

