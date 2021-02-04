Kartal'da makas atan sürücü trafikte tehlike saçtı

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

HERKESİN CANINI HİÇE SAYDI

Son olarak Kartal’da D-100 karayolunda otomobille seyreden bir sürücü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

O ANLARI BAŞKA BİR SÜRÜCÜ KAYDETTİ

Trafik magandasının makas terörü trafikte olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

