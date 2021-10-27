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Kartal Tepesi'nde şiddetli çatışma! Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

27.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. "Girilmez" denilen noktalardan olan Kartal Tepesi'nde şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtilirken, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve komandoların temizlik çalışması yaptığı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

TRT Haber'in özel haberine göre, operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

"GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİ

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST TESLİM OLDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

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"AVAŞİN'DE DESTAN YAZDILAR"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün Avaşin Basyan’da bir destan yazdılar." ifadelerini kullandı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asker Irak
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