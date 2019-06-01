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KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 20:39 | Son Güncelleme

*Motosikletle gelen kasklı şüpheli kadının silahlı saldırıda bulundu.

*Motosikletle gelen kasklı şüpheli kadının silahlı saldırıda bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Kartal'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıymet Gökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Gökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın fırının önünde beklerken, motosikletle2 kişi geliyor. Fırının önünde duran şüpheliler bir süre bekliyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki silahla kadının ayaklarına 2 kez ateş ediyor. Kadın fırına kaçmaya çalışırken, şüpheliler motosiklete hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kadının market önünde beklemesi
-Motosikletli saldırganların caddeye gelmesi
-Saldırganın kadına ateş etmesi
-Kadının fırına kaçması
-Saldırganın motosikletle kaçması
(AKTÜEL)
-Olayın yaşandığı fırın
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Genel ve detay

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