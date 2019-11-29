HABER

KARTAL'DA OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:46 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA  Kartal'da, sabaha karşı Ünal Demirhan'a ait otomobil kundaklandı.

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kartal'da, sabaha karşı Ünal Demirhan'a ait otomobil kundaklandı. Yanarak kullanılmaz hale gelen otomobilin kundaklanma anı kameraya yansıdı

Olay, Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta saat 04.00 sıralarında yaşandı. Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı otomobil, sokakta park halindeyken kundaklandı. Komşuların battaniye ve su ile müdahale etmeye çalıştığı otomobil yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürerken olay anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde bidon ile olay yerine geldiği, kamera açısı dışından parlama oluştuğu ve aynı kişinin elinde bidonla geldiği yoldan koşarak uzaklaştığı görülüyor.

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber
Profesör evinde ölü bulunduProfesör evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

Asgari ücrette ilk toplantının saati belli oldu

Asgari ücrette ilk toplantının saati belli oldu

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

Kayıp Çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı

Esrarengiz kayıpta korkunç son! Çiftlik evinde bulundu

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hemzemin geçitte facia! Ölü ve yaralılar var

Hastane karıştı! Masanın üstüne çıkıp doktoru tekmeledi

Hastane karıştı! Masanın üstüne çıkıp doktoru tekmeledi

Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.