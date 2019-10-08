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KARTAL'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTOR İLE HASTA YAKININ KAVGASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 23:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Kartal'da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL DHA
Kartal'da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldi. İddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını ile doktor arasında yumruklu kavga çıktı. Bunun üzerine bazı sağlık çalışanları ellerinde sopalarla kavgaya müdahil oldu. Bir süre sonra sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Doktor ile hasta yakını olay sonrası şikayetçi oldu.
Sağlık ocağında yaşanan kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüleri
-Doktor ile hasta yakınının kavgası
-Ellerinde sopalar olan sağlık çalışanları

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