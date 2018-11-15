Kartal'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samandıra D-100 bağlantı yolundan Kartal yönüne giden Sevim Kaya Köse'nin kullandığı 34 BJ 4100 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Remziye Kaya yaralandı. İki çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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