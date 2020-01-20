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  4. Kartal'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

Kartal'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

KARTAL'da, bir eve yönelik olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 261 gram uyuşturucu ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Kartal'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da, bir eve yönelik olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 261 gram uyuşturucu ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atalar Mahallesinde bulunan bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri, takibin ardından sözkonusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Çağdaş Mahmut D. (26), Yaren M. (21), Damla K. (22) ve Kaan Can S. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve evin önünde bulunan otomobilde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 361 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 20 mermi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 3 bin 170 lira ele geçirildi.
Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerin ifadelerinde, evde bulunan uyuşturucu maddelerin Salih T. (21) ve Ozan D. (26)'ye ait olduğunu söyledi. Salih T., Salı günü Yakacık Kartal Caddesi'nde, Ozan D. ise Perşembe günü Atalar Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağdaş Mahmut D., Yaren M., Damla K. ve Kaan Can S. serbest bırakılırken Salih T. ve Ozan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(FOTOĞRAF)

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