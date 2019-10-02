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Kartal'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın silahla vurularak öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle birisi tutuklu 3 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme heyeti, 2 sanığın beraatine karar verirken, tutuklu sanığı da "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın silahla vurularak öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan iki sanığın beraatine, tutuklu sanığın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Vural, tutuksuz sanıklar Bayram Ekici ve Ercan Ekici ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mesut Vural, "Olay yaşandığı için üzgünüm. Aleyna Can'ı önceden tanımıyorum. Aramızda herhangi bir sorun yoktur. Zaten olaydan sonra telefonla ambulansa haber verdim. Olayın şokuyla da panikleyip uzaklaştım. Keşke böyle olmasaydı. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla diğer sanıkları ya da kendimi de vurabilirdim. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Aleyna Can'ın ailesinin avukatı Kübra Süleyman, sanık Bayram Ekici hakkında daha önce Aleyna Can'ı alıkoyduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, "Bu uzaklaştırma kararının akabinde bu olay meydana gelmiştir. Sanıkların cezadan kurtulmak amacıyla senaryo yazdıklarını düşünüyoruz. Eğer olay kaza ile gerçekleştiyse niye olay yerinden kaçmışlardır? Hemen ambulansı çağırabilirlerdi. Aynı zamanda kamera görüntülerini silmeye çalışmışlar. 3 sanığın da 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Bayram Ekici ile Ercan Ekici'nin üzerilerine atılı kasten öldürme suçunu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Diğer sanık Mesut Vural'ı ise "bilinçil taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise sanık Mesut Vural'a 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası, sanık Bayram Ekici'ye de 6 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Aleyna Can'ın 30 Kasım 2017'de Kartal'da bulunan bir odada silahla vurularak öldürüldüğü anlatılmıştı.

Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olan sanık Bayram Ekici'nin olaydan önce Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bir oda kiralayarak kalmaya başladığı aktarılan iddianamede, daha sonra buraya Aleyna Can'ın geldiği ve birlikte kalmaya başladıkları, olay günü de yanlarına diğer sanıklar Mesut Vural ile Ercan Ekici'nin geldikleri belirtilmişti.

İddianamede, olay günü Mesut Varol ve Ercan Ekici'nin dışarıda gezdikten sonra akşam saatlerinde tekrar odaya geldikleri, odada bulunan Bayram Ekici ile Aleyna Can'ın yanına oturdukları, bu sırada çekmecede bulunan silahı ellerine aldıkları, tetik düşürmek suretiyle ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri kaydedilmişti.

İddianamede, 3 sanığın Aleyna Can'ı öldürmeleri hususunda birbirlerini suçlayıcı savunmalar yaptıkları belirtilerek, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Can cinayet dava Kartal

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