Kartal'daki cinayet davasında karar

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın silahla vurularak öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan iki sanığın beraatine, tutuklu sanığın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Vural, tutuksuz sanıklar Bayram Ekici ve Ercan Ekici ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mesut Vural, "Olay yaşandığı için üzgünüm. Aleyna Can'ı önceden tanımıyorum. Aramızda herhangi bir sorun yoktur. Zaten olaydan sonra telefonla ambulansa haber verdim. Olayın şokuyla da panikleyip uzaklaştım. Keşke böyle olmasaydı. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla diğer sanıkları ya da kendimi de vurabilirdim. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Aleyna Can'ın ailesinin avukatı Kübra Süleyman, sanık Bayram Ekici hakkında daha önce Aleyna Can'ı alıkoyduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, "Bu uzaklaştırma kararının akabinde bu olay meydana gelmiştir. Sanıkların cezadan kurtulmak amacıyla senaryo yazdıklarını düşünüyoruz. Eğer olay kaza ile gerçekleştiyse niye olay yerinden kaçmışlardır? Hemen ambulansı çağırabilirlerdi. Aynı zamanda kamera görüntülerini silmeye çalışmışlar. 3 sanığın da 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.