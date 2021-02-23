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Kartpostalları aratmayan manzara!

23.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Kartpostalları aratmayan manzara!

Düzce'de dağ eteklerinin beyaz örtüyle kaplandığı Kaplandede'de kartpostalları aratan görüntüler ortaya çıktı. Sarıyayla Baraj Göleti'nin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

Düzce Valiliği tarafından 2021 yılı turizm yılı olarak ilan edilmesinin ardından, Düzce’nin önemli turizm noktalarının da tanıtımı yapılmaya başlandı. Daha önce Kardüz Yaylası, Efteni Gölü, Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar Şelalelerinin tanıtımı yapılırken, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bulunan Harmankaya içinde tanıtım filmi hazırlandı. Son olarak Düzce’nin Akçakoca ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıyayla Baraj Göleti ve onu çevreleyen Kaplandede Dağları, Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından özel olarak görüntülendi.

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KARLA KAPLANDI

En yüksek zirvesi bin 160 metreyi bulan Kaplandede Dağları’nda ağaçların karlı manzarası, görsel şölen oluşturdu. Kaplandede dağlarının karla kaplı manzarası ve dağın eteklerinde olan Sarıyayla Baraj Göleti, drone ile havadan da görüntülendi.

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İHA

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