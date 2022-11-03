Kas ağrısı neden olur? Kas ağrılarını bu yöntemlerle yok edin!

Günlük hayat, spor, ev temizliği ardından kas ağrısı meydana gelebiliyor. Kas ağrısı için en önemli nokta beslenme ve uykudur. Evde uygulanabilecek bazı yöntemlerle kas ağrısını yok edebilirsiniz.

KAS AĞRISI NEDEN OLUR?

Sağlıklı beslenmek hem fiziksel hem psikolojik açıdan güçlü kalmak için oldukça önemlidir. Yeterli besinler alınmazsa, kas ağrısı meydana gelebilir. Sağlık için D vitami almak oldukça önemlidir.

Burkulma, zorlama gibi sakatlanma durumları kas ağrısı ile sonuçlanabilir. Aynı zamanda stres de hastalıklarla savaşmayı zorlaştırdığı için vücudu enfeksiyona açık hale getirir ve dolayısıyla ağrı meydana gelebilir. Fazla fiziksel aktivite de kaslara zarar verebileceği gibi yetersiz uyku da kas ağrısına yol açar. Peki kas ağrısı nasıl geçer?

KAS AĞRISINI DOĞAL YOLLARLA YOK EDİN

Günde iki litre su içmeye çalışın ve stresli ortamlardan, elinizden geldiği kadar uzak durun.

Fiziksel aktivite sonrası kas ağrısı hissediyorsanız ağrılı bölgeyi dinlendirin. Ağrılı bölgeye buz uygulaması veya masaj yapabilirsiniz.

